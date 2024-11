Nerdpool.it - Arancia Studio annuncia “SINDROME K.”: una storia di resistenza italiana

Basato su un fatto storico realmente accaduto,K. è un graphic novel scritto da Luca Blengino e David Goy con i disegni di Alberto Pagliaro. Attualmente in fase di realizzazione, uscirà con first publisher Éditions Glénat in Francia nel 2026. Parallelamente, sempre Blengino ha anche scritto un soggetto cinematografico per Paco Cinematografica, che ha subito commissionato lo sviluppo di un film. Un progetto crossmediale a tutti gli effetti che vanta il timbro The Orangery, l’incubatore di IP dispecializzato nell’ideazione e nello sviluppo di prodotti d’eccellenza orientati verso media differenti.K. è unavera fatta di menzogne e di inganni, un racconto dove l’astuzia, il talento per il bluff e l’arte di arrangiarsi fronteggiano il male, vincendo una piccola battaglia nell’ambito di una guerra ben più vasta.