Liberoquotidiano.it - Anziani, Fondazione Longevitas e Lottomatica per l'alfabetizzazione digitale degli over 65

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Ha preso il via il progetto nazionale e territoriale “Digitalmente Attivi” grazie alla collaborazione tra, con l'obiettivo di promue l'tra gli65. Un percorso essenziale per combattere l'emarginazione sociale e favorire un ruolo più attivo e partecipativoall'interno della comunità, contribuendo a una longevità sana e consapevole. Il progetto vede coinvolte cinque regioni, tra cui il Lazio (insieme a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo) dove vengono organizzati incontri di formazioneall'interno di centri sociali per, enti e associazioni di promozione sociale.Digitalmente Attivi arriva adesso nel Lazio con un doppio appuntamento: a Roma, alla Casa Sociale delle persone Anziane e del Quartiere (Csaq) La Romanina in via Gregoraci 140, mercoledì 27 novembre dalle ore 15:00 e nella Csaq San Basilio, in via Pergola 19 dalle ore 15:00, venerdì 29 novembre.