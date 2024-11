Laprimapagina.it - Anziana donna uccisa a Terracina: fermato il marito novantenne

Dramma familiare in piena notte a, in provincia di Latina. La vittima è unadi cui ancora non si conoscono le generalità, trovata morta nella sua abitazione in via Di Vittorio 9. I Carabinieri della compagnia dihannoil, che è stato interrogato. Si tratta di un uomo di 93 anni, trovato in stato confusionale accanto al corpo della moglie.Sul luogo dell’omicidio sono arrivati il magistrato di turno e il medico legale. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini di casa della coppia di coniugi, i quali avrebbero sentito forti rumori e urla.