361magazine.com - Antonella Ruggiero pubblica l’album “Puccini?”: tutti i dettagli

“Puccini?”: esce il 29/11 l’album per il centenario del grande compositoreA cent’anni dalla morte di Giacomo Puccini,“Puccini?”. “Puccini?” Sì, Puccini con le sue arie così attuali e cantabili da qualsiasi voce. Perché un brano, quando coinvolge e appassiona, è di.“Ho immaginato Puccini che, ascoltando queste particolari trasposizioni, si sia divertito ad uscire dal territorio granitico del mondo dell’opera, diventando a sua volta protagonista di sé stesso nei giorni nostri” ha dichiaratoRuggiero a proposito dell’album.“Puccini?” è un lavoro iniziato dall’artista nel 2001 con un primo avvicinamento al mondo e alle arie di Giacomo Puccini, registrando in studio un primo brano, a cui è seguito nel 2009 un percorso di rilettura di sette arie, in ambito elettronico, partendo dalle partiture originali.