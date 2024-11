Ilpiacenza.it - Animazioni natalizie per i bambini in piazza Cavalli, gli appuntamenti della settimana

E' confermato per mercoledì 27 novembre dalle 16 alle 18, l'appuntamento con l'animazione dedicata ai più piccoli tra le bancarelle del mercatino natalizio di, tra baby dance e giochi da fare in compagnia. Come in ogni giorno feriale, gli stand commerciali saranno aperti dalle 10.