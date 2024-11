Feedpress.me - Angelo Madonia, io via da "Ballando con le Stelle"'? Motivi che vanno oltre la danza

«Quando ho scelto di dedicare la mia vita al ballo , l’ho fatto con amore e rispetto per questa disciplina meravigliosa. Oggi, però, mi trovo davanti a una situazione che vala, toccando la sfera personale e mettendo in difficoltà non solo me, ma anche chi mi è accanto». Lo scrive in un post su Instagram il ballerinoall’indomani della sua uscita.