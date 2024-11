Europa.today.it - Anche il sondaggio di Swg registra il calo di FdI e la crescita del Pd

Si comincia a sentire l'effetto delle regionali in Umbria e in Emilia Romagna, dove Stefania Proietti e Michele de Pascale hanno portato al trionfo il centrosinistra in entrambe le regioni che sono andate al voto il 17 e 18 novembre.ilsettimanale di Swg per La7 conferma infatti.