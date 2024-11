Liberoquotidiano.it - Alzheimer e disturbo cognitivo, in Lombardia i casi sono 190.000 “Nuove prospettive per la ricerca e la cura”

(Adnkronos) - A Brescia la seconda tappa di una Road Map multiregionale, un confronto sulle traiettorie da esplorare per affrontare lesfide Brescia, 26 novembre 2024 – Con 48 milioni di persone colpite nel mondo, di cui 600.000 solo in Italia, l'si sta affermando come una delle principali cause di disabilità, con proiezioni che indicano una progressiva crescita, anche in relazione all'invecchiamento della popolazione. L'Italia, dal canto suo, ha messo in campo importanti risorse finanziarie, che ora posessere investite promuovendo la sinergia tra la sanità pubblica, l'assistenza socio-sanitaria e sociale e lascientifica che, negli ultimi anni, ha fatto importantissimi passi avanti dal punto di vista diagnostico-terapeutico, dell'innovazione e della tecnologia.