Lapresse.it - Alluvione Alessandria, Mattarella partecipa a deposizione corona per le vittime

Il presidente della Repubblica Sergiosi è recato al Parco Carrà diper ladi unad’alloro presso il Monumento dedicato alle ‘dell’del 1994’, trent’anni fa. Duramente colpite le provincie die limitrofi, con 69e oltre 2 mila sfollati. Il capo dello Stato ha incontrato alcuni rappresentanti delle associazioni che hanno dato un impulso al ricordo e alla condivisione delle problematiche legate all’assetto idrogeologico della città, per recarsi poi dinanzi alla lapide in ricordo delledell’dove è stata deposta ladi rose bianche e rosse. Quindi è ripartito per recarsi al teatro Alessandrino per l’ultimo appuntamento della visita commemorativa. Lì incontrerà le autorità e i sindaci dei comuni della provincia e delle città colpite dall’del 1994.