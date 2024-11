.com - Alessandra Tumolillo pubblica il nuovo singolo Luna Nova

Leggi su .com

oggi, ilche anticipa l’album Postcards From NaplesDopo un’estate intrisa di musica e soddisfazioni,ci conquista ancora una volta con la sua chitarra eoggi, ilfuori da oggi su tutte le piattaforme digitali per BMG. Scritta dal grande poeta Salvatore di Giacomo,celebra la bellezza enigmatica della, simbolo di desideri nascosti e sogni lontani. In questa nuova e intima versione, il timbro caldo e avvolgente die gli arpeggi della sua inseparabile chitarra ci cullano tra i versi delicati di questa poesia, onorando con rispetto e delicatezza la tradizione musicale della sua città natale, immaginario collettivo di una cultura unica nel suo genere.È difficile per me parlare di ‘’ senza pensare ai ricordi che mi legano a questo brano.