Comingsoon.it - Alec Baldwin al Torino Film Festival lamenta come gli americani siano disinformati

Leggi su Comingsoon.it

Dopo un periodo non facile per l'incidente con una pistola durante la lavorazione di un suoche causato la morte di un membro della troupe,partecipa di nuovo per la prima volta a un, a, dove ha ricevuto il premio Stella della Mole.