Albero si schianta al suolo, strada chiusa

Unè caduto a Nervi, danneggiando alcune auto parcheggiate. È successo poco prima delle 11 di martedì 26 novembre 2024 in via Capolungo, all'altezza di Villa Grimaldi.Per fortuna nel momento del cedimento non passava nessuno. La polizia locale, intervenuta sul posto, ha deviato la.