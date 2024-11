Napolitoday.it - Al Bellini, "Cose che so essere vere" con Giuliana De Sio e Valerio Binasco

Leggi su Napolitoday.it

Dal 4 all’8 dicembre 2024, al Teatrodi Napoli, andrà in scenache so(Things I Know to Be True) di Andrew Bovell, nella traduzione di Micol Jalla, per la regia diDe Sio esono i protagonisti di questo toccante, divertente e.