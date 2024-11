Riminitoday.it - Aeroporti, Legacoop: "Bologna è un'opportunità per la Romagna. Forlì in difficoltà, lavoriamo uniti"

Leggi su Riminitoday.it

, settimo scalo italiano per traffico passeggeri, con quasi 10 milioni di viaggiatori nel 2023, è un’anche per la. E da questaoccorre partire per decidere come affrontare anche ledello scalo forlivese". Inizia così la riflessione di