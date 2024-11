AdSP Mtcs, Civitavecchia verso il green con il progetto Life3H

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il porto disi appresta a sperimentare la sua valle a idrogeno con l’utilizzo di autobus dedicati ai servizi dello scalo, frutto delcofinanziato dall’Unione Europea e denominato “Life 3H”, insieme all’altopiano delle Rocche in Abruzzo e alla città di Terni.si pone, quindi, come apripista per costruire sistemi innovativi .