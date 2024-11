Zon.it - Addio a Don Antonio Galderisi, storico parroco di Mercatello

Leggi su Zon.it

La comunità disi stringe nel dolore per la scomparsa di Dondella chiesa di Santa Maria a Mare. Nato a Salerno 79 anni fa, Donsi è spento questa mattina presso La Casa di Lara, dove era ricoverato a causa di una malattia che si era aggravata negli ultimi tempi.Un sacerdote amato e indimenticabilePer ben 27 anni, Donha guidato la parrocchia di Santa Maria a Mare, lasciando un’impronta profonda nella vita del quartiere. Amato dai fedeli per il suo impegno e per la capacità di aggregare la comunità, ha promosso numerose iniziative solidali in occasione delle festività, come il Natale e la Pasqua, coinvolgendo attivamente tutti i parrocchiani.Tra i suoi contributi più significativi si ricordano:La ristrutturazione della chiesa, grazie alla sua dedizione e al supporto dell’amministrazione comunale.