Forlitoday.it - Acrobati, giocolieri, equilibristi arrivano al Pala Galassi con lo spettacolo "Alis new world”

Leggi su Forlitoday.it

Un ritorno, con unocompletamente nuovo, con nuovi artisti e nuove emozioni. Forlì è pronta a riabbracciare i performers dal Cirque du soleil nellonew”, lo show per tutta la famiglia che sta registrando sold out in tutte le date italiane del tour invernale. Il.