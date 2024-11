Ravennatoday.it - Abbandonate sotto l'acqua in un deposito incustodito: ecco dove sono finite le bici rosse

Ve le ricordate le ''? Erano un esperimento di bike sharing avviato nel 2020 che aveva portato in totale 285clette (45 delle quali a pedalata assistita) in città per favorire la mobilità sostenibile. Un'iniziativa che poi naufragò e portò a ritirare progressivamente tutti i mezzi.