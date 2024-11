Europa.today.it - A Dubai le case si “tuffano” in mare e diventano sottomarine

Leggi su Europa.today.it

Un tuffo dove l’acqua è più blu. Il verso reso immortale da Lucio Battisti ha ormai più di mezzo secolo ma è attuale come non mai se si osservano le ville Floating Seahorse di. Di cosa si tratta? La metropoli degli Emirati Arabi Uniti è celebre per la sua architettura, sorprendente e.