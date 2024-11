Quicomo.it - A Como arriva la navetta Asf con un autista-Babbo Natale: tutto il percorso in centro città

Leggi su Quicomo.it

ASF Autolinee, azienda TPL del Comune di, in occasione di “. che incanto”, presenta la nuovanatalizia per il trasporto di adulti e bambini per tutta la durata della manifestazione. L’obiettivo è avvicinare le famiglie e, in particolare, i più giovani, al mondo del trasporto.