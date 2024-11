Anconatoday.it - Zinni sui nuovi stalli blu e le relative tariffe: «Nulla di deciso, ragioneremo con tutti i soggetti interessati»

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA – Non c’è niente da fare. I grandi protagonisti del consiglio comunale odierno sono stati i parcheggi coni loro derivati: dalla carenza cronica di posti auto agliblu da aumentare in qualche quartiere ora sprovvisto, dalleorarie e medie da rimodulare o no.