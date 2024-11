Agrigentonotizie.it - Volley, Roccazzella fortino inespugnabile: Scalia Sciacca soffre ma supera 3 a 2 Paomar Siracusa

Leggi su Agrigentonotizie.it

Terza vittoria in casa nel campionato di serie B che stanno giocando da neopromossi. I saccensi dihannoto ieri sera al palatenda “Nino” ladi Marsala per 3 set a 2. Successo più sofferto dei due precedenti, ma forse più importante per la forza espressa.