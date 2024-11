It.newsner.com - Viva Las Vegas: Papere ed errori che forse vi sono sfuggiti

Leggi su It.newsner.com

Elvis Presley è una di quelle icone americane che non si posreplicare.La sua chimica elettrizzante con Ann-Margret ha illuminato lo schermo nel filmLasdel 1964, soprattutto nel loro duetto giocoso e perfetto, “The Lady Loves Me”.Ma non tutto è andato come previsto sul set. Cistatinel film chepassati inosservati, fino ad oggi. Pronti a scoprire cosa vi siete persi? Diamo un’occhiata più da vicino!Elvis e Ann-Margret hanno fatto la storia del cinema e della musica insieme inLas, che è diventato il film di Elvis Presley che ha incassato di più. Elvis Presley interpreta Lucky Jackson, un determinato pilota di auto da corsa che punta a vincere alla grande a Las. Ann-Margret interpreta Rusty Martin, unace ballerina che cattura il cuore di Lucky.