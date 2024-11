Vanityfair.it - Violenza sulle donne: l'importanza di riconoscere gli Early Signs

Commenti sull'aspetto come «Quel rossetto è troppo vistoso», «Perché ti trucchi così tanto?» o, ancora, «Per chi ti vesti così provocante?» possono essere facilmente liquidati o minimizzati. Eppure, spesso, possono essere subdoli segnali di controllo. In occasione del 25 novembre, Sephora Italia lancia Getting Ready, la nuova campagna che invita a non sottovalutare gli «