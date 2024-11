Forlitoday.it - Violenza sulle donne, gazebo della Polizia in piazza Saffi: "Segnalare è efficace, in molte tornano per ringraziarci"

Nella provincia di Forlì-Cesena, come in tutt’Italia, non mancano casi di interventiQuestura: nel corso del 2024 (ad anno non ancora concluso) sono stati 48 gli ammonimenti del Questore Claudio Mastromattei e 3 i casi di sorveglianza speciale per reati di genere concessi dal Tribunale di.