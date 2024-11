Vanityfair.it - Violenza sessuale, oggi in Italia le vittime hanno solo dodici mesi per denunciare. La petizione per cambiare la legge

Spesso lescoprono l’esistenza di questo vincoloquando è troppo tardi. In altri Paesi europei, le regole sono diverse: in Germania e nel Regno Unito, la denuncia può essere presentata entro tre anni, in Francia, sei anni, e in Svezia non esiste un limite di tempo