Violenza donne, Vincenzo Mirone (Fondazione PRO): "Violenza contro le donne è frutto della maleducazione sentimentale. Servono percorsi di guida all'affettività nelle scuole"

“Il 25 novembre rappresenta un momento di riflessione e di impegno concreto per contrastare lale. ComePRO, siamo convinti che l’educazione e la prevenzione siano strumenti fondamentali per spezzare il cicloe promuovere una cultura del rispetto eparità. È urgente intervenire sulla radice culturale del problema: sulle idee delle nuove generazioni, sugli stereotipi e sull’ambiente in cui crescono. Occorre porre l’accento sulla consapevolezza del proprio corpo e sul benessere, su un’educazione sessuale intesa anche come educazione, e sull’importanza di non affidarsi a facili consigli online, ma di rivolgersi sempre a specialisti ed esperti”. Lo dichiara il professor, urologo e presidentePRO (Prevenzione Ricerca Oncologica).