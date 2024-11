Anteprima24.it - Violenza contro le donne: panchina rossa dai Vigili del fuoco

Tempo di lettura: < 1 minutoOggi 25 novembre ricorre la *giornata Internazionale per l’Eliminazione dellale* .*Idel* sono da sempre dalla parte di tutte le **, e proprio per questo domani martedì 26 novembre, alle ore 9:45, presso la sede di via Zigarelli ad Avellino, si terrà una cerimonia promossa dal *Personale della locale Associazione Nazionale del Corpo* , dove sarà ufficialmente consegnata e installata una, donata dall’Associazione stessa, quale simbolo tangibile e permanente dell’impegno nella lottail drammatico fenomeno dellasulle.Con questa iniziativa, si intende sottolineare l’importanza della sensibilizzazione e della mobilitazione collettiva per contrastare un fenomeno di profonda rilevanza sociale.