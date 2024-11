Secoloditalia.it - Violenza contro le donne, Meloni: “Una piaga sociale. Ma non siete sole, il governo c’è”

“Oggi è la Giornata internazionale per l’eliminazione dellale. Una giornata che ci porta a ricordare la cronaca dei nostri giorni con ancora tanti, troppi casi die femminicidi. Unae culturale che non ci consente di voltare lo sguardo dall’altra parte, ma che ci spinge a riflettere e ad agire con ogni azione possibile volta a tutelare le vittime dall’abominio della”. Così su Twitter la premier Giorgianella Giornata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999.sulle: una, ilc’è“Come, dall’inizio del nostro mandato, abbiamo messo in campo strumenti di contrasto, prevenzione e sicurezza. Un lavoro che deve proseguire – scrive la presidente del Consiglio – nella consapevolezza che il contributo di ciascuno di noi può fare la differenza.