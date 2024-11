Lidentita.it - Violenza contro le donne, Maria Rosaria Boccia prova a irrompere sulla scena

Leggi su Lidentita.it

Nella Giornata internazionale per l’eliminazione dellaleirrompe nuovamentepubblica e lo fa con una missiva indirizzata addirittura al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il giorno, ovviamente, non è casuale e, anzi, come spiega la stessanella lettera al Presidente della Repubblica, lei stessa si sente .leL'Identità.