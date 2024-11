Liberoquotidiano.it - Violenza contro le donne, Gino Cecchettin: "Portate rispetto ogni giorno, la vita è sacra"

"Il 25 novembre è la giornata internazionalelasulle. Io vorrei che non fosse solo una giornata fine a sé stessa ma deve essere il simbolo di un percorso che deve essere valido per tutto l'anno". A dirlo è- padre di Giulia, la studentessa uccisa lo scorso anno dall'ex fidanzato, a pochi giorni dalla laurea - in un videomessaggio registrato alla panchina rossa della Camera dei deputati. "allee ricordatelo non solo il 25 novembre ma, quando vi alzate e affrontate la giornata", afferma. "Lae va preservata. Tutti i giorni abbiamo a che fare con omicidi, femminicidi, episodi di, quindi questo concetto non è pervasivo in tutta la società. E dovremo continuare e perseverare a comunicare che lae va preservata.