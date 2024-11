Reggiotoday.it - Violenza contro le donne, D’Aguì: “Non un fenomeno individuale, ma una piaga culturale”

Leggi su Reggiotoday.it

Non poteva mancare, l’intervento della presidente dell’associazionein Prima fila Monica, proprio in occasione della Giornata internazionaleladi genere."Ogni anno, il 25 novembre, il mondo si ferma per riflettere su una realtà che ancora oggi colpisce milioni di.