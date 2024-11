Teleclubitalia.it - Villa Literno, pezzi di ricambio “fantasma” venduti online: 20enne incassa 6mila euro con una truffa

Leggi su Teleclubitalia.it

Aveva realizzato siti web per la venditadi ricambi auto ildidenunciato dai carabinieri della locale Stazione. Per lui scatta il reato di. Sequestrati anche tre cellulari che usava per i suoi raggiri., falsi siti web per venderediper auto:da.L'articolodicon unaTeleclubitalia.