Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2024 ore 17 | 15

DEL 25 NOVEMBREORE 16.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO IN DIREZIONE LADISPOLI.INCIDENTE SULLA FLAMINIA ALTEZZA CIMITERO DI PRIMA PORTA, LE FILE NELLE DUE DIREZIONI.SULLA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA VERSO MONTEROTONDO SCALO.CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: CODE TRA CASSIA E FLAMINIA, E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA-FIUMICINO E VIA TUSCOLANA.RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA, PERMANGONO CODE A TRATTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA VERSO IL GRA.DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral