Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-11-2024 ore 07:30

DEL 25 NOVEMBREORE 07.20 FEDERICO DI LERNIABEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LA FIRENZE, DOVE SEGNALIAMO UN INCIDENTE TRA UNA VETTURA E UN PESANTE ALL’ALTEZZA DEL CASELLO DI ORTE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SPRESTA ATTENZIONESUL RACCORDO ANULARE AUTO IN CODA IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD IN ENTRATA AMENTRE IN ESTERNA SI PROCEDE IN CODA TRA LA PRENESTINA E L’A24TERAMO A CUSA DI UN INCIDENTESUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTROCODE E RALLENTAMENTI SULLE CONSOLARI IN ENTRATA ASU VIA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA, SULLA CASSIA BIS TRA FORMELLO E CASTEL DE CERVERE, SU VIA FLAMINIA TRA COLLE DELLE ROSE E MALBORGHETTO E SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E SETTEMBAGNIANALOGA SITUAZIONE SULLA CRISTOFORO COLOMBO CON CODE DA VIA DI MACCHIA SAPONARA A VIA DI MALAFEDE E SULLA PONTINA TRA DI POMEZIA E CASTEL DI DECIMADA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral