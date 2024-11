Ilpiacenza.it - Via Einaudi, spartitraffico con piante “anti” rumore e inquinamento: 106mila euro per la riqualificazione

Leggi su Ilpiacenza.it

per lodi via. È quanto prevede il progetto esecutivo - approvato nei giorni scorsi dal Comune di Piacenza – per la sistemazione dell’area verde urbana, situata tra viae via Carini. Lavori dal costo complessivo di