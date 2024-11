Venezia-Lecce Giampaolo inizia bene! La decide Dorgu

Leggi su Inter-news.it

Ilvince in trasferta al Penzo contro ilcon il risultato di 1-0. Patrickil match nel secondo tempo, Marconel migliore dei modi.CAMBIO POSITIVO – Ilbatte ilal Penzo vincendo con il risultato di 1-0. Il cambio in panchina sembra aver fatto, Marcoha portato finalmente i tre punti ai salentini. Ilè tremendamente sfortunato e sbaglia tantissimo davanti alla porta, sia con Gaetano Oristanio nel primo tempo che con Joel Pohjanpalo nel secondo. I tiri totali a fine partita sono sedici ma i gol sono zero. Are la gara è Patrickdopo un’azione di contropiede veloce perfetta. Dalla sinistra Antonino Gallo ha fatto un cross basso verso il secondo palo,ha incrociato con il destro mettendo la palla alle spalle del portiere di proprietà dell’Inter Filip Stankovic.