Napolitoday.it - Vaccinazioni a domicilio per i più piccoli, attivo il nuovo servizio dell’Asl Napoli 1

Leggi su Napolitoday.it

Una sanità al fianco dei cittadini, questo il principale obiettivo del sistema sanitario Campano; dopo le giornate della salute come quelle recenti in piazza del Plebiscito, l’Azienda Sanitaria1 guidata dall’Ing. Ciro Verdoliva ha dato il via aldi