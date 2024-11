Lapresse.it - Usa, imbarazzo a Macy’s: un impiegato responsabile di un buco da 154 milioni

Leggi su Lapresse.it

, la catena Usa di grandi magazzini, dove è stato scoperto che un singolosi è resodi uncontabile di 154di dollari, per avere nascosto una serie di spese nell’arco di tre anni.Dopo l’annuncio, l’azienda è stata costretta a rinviare la pubblicazione del rapporto trimestrale, prevista per martedì. Il dipendente, cheha dichiarato non essere più in azienda, “ha intenzionalmente effettuato delle registrazioni contabili errate” per nascondere le spese di consegna di piccoli pacchi.L’azienda non ha spiegato perché il dipendente abbia nascosto le spese. Sebbene l’ammanco sia una piccola frazione dei 4,36 miliardi di dollari di spese di consegna cheha contabilizzato tra il quarto trimestre del 2021 e oggi,ha scoperto che gli errori erano abbastanza significativi da dover rinviare all’11 dicembre la comunicazione degli utili trimestrali.