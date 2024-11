Lanazione.it - Università di Pisa, sport e disabilità al Cus

Leggi su Lanazione.it

, 25 novembre 2024 - Mercoledì 27 novembre, alle 10, al Cus - Centroivo Universitario si terrà la presentazione del quinto volume della collana "Progetti di vita - Storie di studenti con", dedicato al tema "". Tratto distintivo della collana "Progetti di vita" è la narrazione in prima persona da parte di studentesse e studenti condell’ateneono, accompagnata da immagini e da un testo finale di commento da parte di un* espert* del Comitato Scientifico. I racconti, di grande efficacia, mettono in luce gli ostacoli di ogni tipo ma anche la determinazione, la volontà, la forza di queste persone, che sanno anche raccontarsi, a tratti, con una dose di leggerezza e autoironia, pur senza sottovalutare le difficoltà. Ne risultano anche illuminanti ritratti del mondo scolastico, del sostegno delle famiglie, degli ausili tecnologici e del supporto universitario; luci e ombre di un percorso che ha incontrato non pochi impedimenti e la cui narrazione ci aiuta a comprendere meglio e a mettere in atto nuovi comportamenti e modalità efficaci di sostegno e inclusione.