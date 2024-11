Quotidiano.net - Unicredit, resta in piedi l'operazione Commerzbank

L'offerta pubblica di scambio volontaria su Banco Bpm è autonoma e indipendente dall'investimento effettuato danel capitale sociale di. Lo si legge in una nota. Le discussioni relative asono state già prolungate nel rispetto delle prossime elezioni (in Germania il prossimo febbraio) degli stakeholder della banca. La posizione rimane un importante investimento con protezione in caso di ribassi e con sostanziale potenziale "upside".