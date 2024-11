Laverita.info - UniCredit, operazione da 10 miliardi per prendere Banco BPM

lancia un'offerta pubblica di scambio volontaria su tutte le azioni ordinarie diBPM per 10,1di euro, interamente in azioni. Con questail gruppo guidato da Andrea Orcel irrobustisce la sua rete di sportelli e soprattutto torna in possesso delle fabbriche per il risparmio gestito considerato che l’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha appena lanciato l’Opa su Anima.