Quotidiano.net - Unicredit -3% in Borsa, Banco Bpm +5%

Leggi su Quotidiano.net

fa rotta suBpm e il mercato teme che l'offerta per Commerzbank possa naufragare, così come si interroga sui destini di Mps. Come reazione il mercato vende(-4,4%), Mps (-2,3%) e Commerzbank (-5,8%) e acquistaBpm (+3,1%).