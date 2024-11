Padovaoggi.it - Una scarpa rossa lunga più di 3 metri, la giornata contro al violenza sulle donne all'Ipercity

Leggi su Padovaoggi.it

Unapiù di 3è il simbolo che il Centro Commercialeha voluto esporre per contribuire a sensibilizzare le persone sulla “internazionalela”.I contatti per chiedere aiutoNon solo, al via, proprio in questi giorni.