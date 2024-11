Un tuffo nel passato | le ragazze della 5A magistrale si ritrovano trent' anni dopo il diploma

Forlitoday.it - Un tuffo nel passato: le ragazze della 5°A magistrale si ritrovano trent'anni dopo il diploma

Leggi su Forlitoday.it

Una cena di classe adale per una sera lo scorrere del tempo si è annullato: rivedersi e ritrovare lo stesso clima di complicità, la voglia di raccontarsi, di ridere assieme come da studentesse. Era il 1994 quando lesezione A hanno percorso per l’ultima volta i.