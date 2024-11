Movieplayer.it - Un Posto al Sole anticipazioni 26 novembre: Giulia e Rosa sostengono Don Antoine, Damiano insegue Pasquale

Leggi su Movieplayer.it

Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Unaltorna domani martedì 26su Rai 3 alle 20:50. Grazie alledella trama scopriamo che Costabile tiene sotto pressione Castrese. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay. Riassunto dell'episodio precedenteindagherà per fare chiarezza sull'accaduto: i soccorsi diprima, e di Ornella e Luca poi, hanno scongiurato guai peggiori? Ferri segue con attenzione l'ingresso dei Gagliotti come nuovi inserzionisti di punta della radio, Michele, dopo aver fatto il punto con Filippo, .