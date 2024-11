Milanotoday.it - Un luogo di Milano per l'Holodomor, la carestia di Stalin che ha ucciso milioni di ucraini

Leggi su Milanotoday.it

Undiintitolato all', laprovocata politicamente dacontro il popolo ucraino tra il 1932 e il 1933. Per ora è una proposta contenuta in una mozione depositata da Francesco Rocca (Fratelli d'Italia). L'è riconosciuto come genocidio dal Parlamento.