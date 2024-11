Un aereo cargo Dhl si schianta vicino all’aeroporto di Vilnius in Lituania – Il video

Leggi su Open.online

Undella Dhl si ètodi, in. L’incidente è avvenuto durante la notte. Secondo quanto riferito dai media locali il velivolo sarebbe finito contro un edificio residenziale di due piani e ha preso fuoco. – Il velivolo era decollato da Lipsia (Germania) con destinazionee si èto a Liepkalnis intorno alle 5.30. È quanto scrive su X la Lithuanian Airports che gestisce gli scali di, Kaunas e Palanga. «I servizi della città – si legge nel post – sono attualmente sul posto, insieme a un camion dei pompieri e a una squadra di comando dell’aeroporto di. Le operazioni aeroportuali non sono al momento interrotte». Il primo bilancio dell’incidente parla di un morto e tre feriti. Il pilota del velivolo è stato estratto vivo ed è stato trasportato in ospedale.