Ultime Notizie Roma del 25-11-2024 ore 16 | 10

dailynews radiogiornale o pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno oggi giornata nazionale contro la violenza sulle donne era il giorno del verdetto nel processo a carico di Alessandro impagnatiello accusato dell’omicidio della compagna Giulia Tramontano uccisa il 27 maggio 2023 a coltellate mentre era incinta di 7 mesi da loro figlia Thiago Let’s Barban è stato condannato all’ergastolo con tre mesi di isolamento Diurno e Corte d’Assise di Milano ha accolto di fatto la richiesta dei PM che avevano in l’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi la difesa aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche rimettendo c’è la valutazione della giudice Antonella bertoja e della giuria Popolare per la riqualificazione della casa della vita Dunque per barman accusato di omicidio aggravato dalla prima editazione dal legame affettivo e futili motivi della crudeltà per aver accoltellato 10 volte la gola Giulia prima che lei morisse poi altri minuti quante volte prima di tentare di bruciarla e di abbandonare il cadavere in strada volta dai sacchi della spazzatura e dal primo gennaio al 30 settembreil numero antiviolenza 1522 avuto 48000 contatti tra telefonate apprezzato con un 57% rispetto ai primi 9 mesi del 2023 gli ultimi dati emerge che il picco delle etichette con circa 800 al giorno 3 novembre-dicembre è stato registrato dopo il femminicidio della 22enne Giulia Cecchetti ne sta diventando strutturale nelIl numero è rimasto costante in ogni mese dell’anno sono 1640 le donne vittime di violenza sostenute attraverso la segno di inclusione delle quali 1272 il 74% ha figli minorenni lo rende noto la ministra calderone sono in ordine sui casi di stalking maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale in Italia ora gli esteri del governo israeliano hanno detto alla tv pubblica che l’accordo per la tregua in Libano è chiuso secondo l’emittente il primo ministro Netanyahu come spiegarlo l’opinione pubblica Tuttavia una TV libanese citao del mediatore americano secondo il quale la notizia sul delibera che sarebbe stato dato da Israele non sono accurate in serata Netanyahu a te una consultazione sulla sicurezza con i ministri al centro della discussione la libertà d’azione della IDF nella zona di confine tra Siria e Libano ed è stato trovato morto intanto negli Emirati ieri rabbino ortodosso italiano o con Gan Israele parla di omicidio denuncia e terrorismo antisemita gli Emirati annunciano l’arresto di presunti assassini l’iran e respinge le accuse di coinvolgimento torniamo in Italia poche modifiche concordate in maggioranza È solo che hai preso le coperture uno stop di fatta proposte non condiviso da tutta la maggioranza come quella della riduzione del canone RAI di chiesto dalla Lega ma anche l’ulteriore taglio dell’irpef sul quale insiste una tempo porta aggiunto della riunione di ieri sera ci sarebbe stata anche la politica estera con un Focus tua sentenza per l’arresto di noi teniamo serve prudenza lettura delle carte Ha ribadito anche il ministro degli Esteri Antonio tajani 1 bisonte ci sarebbe stato anche sulla successione Raffaele Fitto Intanto domani al consiglio dei ministri sono in discussione il decreto sugli interventi urgenti in materia di giustizia sul tavolo l’aumento dei poteri dell’antimafia disciplinari prima gita di che prendono posizione su argomenti di cui si occupano ancora politica chiusure l’assemblea del MoVimento 5 Stelle ha votato a favore delle modifiche richieste da Conte avversario da Beppe Grillo il via libera la modifica del di due mandati e all’eliminazione del ruolo di garante Si all’alleanza ma condizionata e raccordi programmatici il posizionamento politico è quello di progressisti indipendenti ruolo di presidente è compatibile con quello di premere lui lo cambia lo stato su WhatsApp da Francescani a Gesuiti Conte attacca è entrato a gamba tesa Ma i quesiti confermano che siamo progressisti sulle alleanze siamo pronti a sporcarsi le mani era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa