Ultime Notizie Roma del 25-11-2024 ore 07 | 10

dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione e sabato 23 novembre al microfono Giuliano Ferrigno stanno bene i quattro caschi blu della Brigata Sassari tutti i sardi rimasti ieri lievemente feriti investiti da schegge di vetro nel attacco la base unifil Libano non sono in ospedale e hanno già parlato con i familiari la base è stata raggiunta da due razzi lanciati probabilmente dai Ribolla uno dei quali è impattato contro l’esterno del bunker la cui struttura non ha comunque ceduto e la premier Giorgia Meloni Trapella profonda indignazione e sommato del resto che riteniamo emesso dalla corte penale internazionale viene afferma che approfondirà le motivazioni di mandando la ministeriale esteri ma ripetendo che non ci può essere un equivalenza tra le possibilità dello Stato di Israele è l’organizzazione terroristica Diamante Intanto li teniamo Ringrazia urbana per l’invito a visitare l’Ungheria lui chiarezza morale Salvini dice se ne tenevo a venire in Italia se Benvenuto migranti tutti gli operatori sociali dell’ente gestore dei cinesi italiani in Albania per il rimpatrio lasceranno il paese per rientrare in Italia entro il fine settimana a quanto si è appreso ieri non previsti ricambi ma dal 2000 le Trapella che c’entri restano comunque operativi vigilati attualmente sottolineano Fonti del Ministero dell’Interno Il personale è stato ridotto E varia in base alle esigenze del momento la selezione Dei migranti Non è compito del medico che ha un solo fine curare senza alcuna discriminazione lo precisa una nota di una mozione della federazione degli ordini dei medici e degli odontoiatri il segretario di più Europa Riccardo parla di fallimento il vocale del governo nella bozza del decreto legge in materia di giustizia che sarà discusso lunedì prossimo in consiglio dei ministri viene introdotto norma che potrebbe prevedere azioni disciplinari prima che prendono posizioni pubbliche su un argomento di cui si occupano o di cui si occuperanno Nordio dice no il diritto creativo I magistrati siano ispirati a Bondeno di legge a prendere Giorgia Meloni dimenticarlo Stoppa la musica penso che sia una cosa giusta serve ad assicurare serenità a chiunque intenda operare nella legalità Senza rischiare lunghi e disonorevoli processi per le persone perbene un’ultima notizia anche tu la conferma gli effetti economici delle misure torturarli contenute manovra può contribuire a determinare i timori legati l’incertezza delle prospettive economiche ea favorire una Piana ripresa dei consumi promuovere la domanda in un contesto di grandi sono le parole del ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti S rapporto bankitalia il Calo dei tassi tra impulso all’economia e la Prenatal di infrazioni contribuiranno il 2025 misura in difficoltà finanziarie delle famiglie italiane il weekend a rischio disagi per chi viaggia in treno scatta oggi alle 21 lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto ferroviario fino alla stessa ora di domenica proclamato dai sindacati autonomi e feste prevede che era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa